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الأمم المتحدة تبرز حوار المنسق المقيم فى مصر "إلينا بانوفا" مع اليوم السابع

السبت، 22 مايو 2021 12:24 م
الأمم المتحدة تبرز حوار المنسق المقيم فى مصر "إلينا بانوفا" مع اليوم السابع حوار اليوم السابع مع ألينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر
كتبت هند مغربى

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أبرزت منظمة الأمم المتحدة على حسابها على موقع "تويتر" حوار المنسقة المقيمة في مصر الينا بانوفا  مع صحيفة "اليوم السابع".
 
وتولت إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، منصبها منذ قرابة شهرين، وفى أول حوار صحفى لها، والذي أجرته صحيفة اليوم السابع، أكدت على التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة، وأشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادى وسرعة استجابة مصر لأزمة كورونا.
 
الأمم المتحدة فى مصر
الأمم المتحدة فى مصر
 
المنسق المقيم للأمم المتحدة، أكدت أن تمكين المرأة المصرية ودورها البارز فى كل القطاعات، هو إحدى قصص نجاح الدولة المصرية وقيادتها الدولية لملف تمكين المرأة، بالإضافة إلى دور مصر البارز فى عمليات حفظ السلام.
 
جانب من الحوار

جانب من الحوار مع الزميلة هند مغربى 
 
وقالت فى حوارها إن الأمم المتحدة تعمل مع الحكومة المصرية على خطط عمل مساعدة الدولة المصرية فى استجابتها السريعة للأزمة واستيعاب التحديات التى طرأت على القطاع الصحى والاقتصادى، وكانت الأولوية فى هذه الخطط للفئات الأكثر تضررا، وتم عمل تحليل للوصول الى الفئات الأكثر تضررا من الجائحة بالتنسيق اليومى مع الجهات الحكومية للوصول إليهم، فيما قامت كل الوكالات والبرامج الأممية فى مصر بتعديل خطط عملها تماشيا مع الجائحة وللاستجابة السريعة للأزمة.

الأمم المتحدة

إلينا بانوفا

حوار إلينا بانوفا

اليوم السابع

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