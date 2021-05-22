اليوم السابع
Ads
السبت، 22 مايو 2021 08:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 30 درجة

السبت، 22 مايو 2021 08:00 ص
الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 30 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، انخفاضا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.


حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حاله الجو

هيئة الارصاد الجوية

درجات الحرارة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انخفاض فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 30

الجمعة، 21 مايو 2021 12:33 م

درجات الحرارة اليوم الجمعة 21/5/2021 فى مصر

الجمعة، 21 مايو 2021 12:00 ص

درجات الحرارة اليوم الخميس 20/5/2021 فى مصر

الخميس، 20 مايو 2021 12:00 ص

ارتفاع جديد فى درجات الحرارة.. وتوقعات حالة الطقس فى الصيف.. فيديو

الأربعاء، 19 مايو 2021 01:33 م

ارتفاع فى درجات الحرارة.. اعرف حالة الجو فى مصر خلال أسبوع (فيديو)

الأربعاء، 19 مايو 2021 02:00 ص

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 19/5/2021 فى مصر

الأربعاء، 19 مايو 2021 12:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة