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اعتدال بالحرارة ونشاط رياح وفرص أمطار.. تعرف على خريطة الطقس حتى الخميس

السبت، 22 مايو 2021 10:53 ص
اعتدال بالحرارة ونشاط رياح وفرص أمطار.. تعرف على خريطة الطقس حتى الخميس طقس
كتب ــ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن  الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 22 مايو 2021 إلى الخميس 27 مايو 2021، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا شمالا معتدل جنوبا .
 
وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية : 
 
- يوم السبت 22 مايو 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
 
فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
- يوم الأحد 23 مايو: 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
- يوم الإثنين 24 مايو :
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء  وشمال الصعيد .
 
- يوم الثلاثاء 25 مايو: 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء .
 
- يوم الأربعاء 26 مايو : 
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
 
- يوم الخميس 27 مايو: 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

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