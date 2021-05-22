طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية ورطب بالإمارات وشديد الحرارة فى الكويت

كتب : أحمد علوى

تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة حيث تشهد السعودية امطار رعدية على بعض مرتفعات نجران، كما يستمر الطقس الرطب فى الامارات ، وفى الكويت يكون الطقس شديد الحرارة.

السعودية:

توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية السعودى هطول امطار رعدية اليوم السبت على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير والباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف وسماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الجوف والحدود الشمالية. كما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

الأمارات:

وفى الأمارت توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية ، واستمرار الطقس" رطبا على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا يصبح صحوا وغائما جزئيا أحيانا شرقا وشمالا وحارا نهارا، والرياح : جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الكويت:

وفى الكويت يكون طقس السبت، شديد الحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار .

وفى المساء يكون الطقس حار إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .