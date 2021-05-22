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استقرار أسعار الذهب فى مصر.. وعيار 21 بـ 804 جنيهات للجرام

السبت، 22 مايو 2021 10:03 ص
استقرار أسعار الذهب فى مصر.. وعيار 21 بـ 804 جنيهات للجرام الذهب - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد

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استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت عند 804 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك بعد ارتفاع الأسعار العالمية مساء أمس ليغلق السوق عند مستوى 1881 دولار للأونصة.

 

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 690 جنيها

عيار 21 سجل 804 جنيهات

عيار 24 سجل 919 جنيها

الجنيه الذهب 6432 جنيها

أونصة الذهب 1881 دولارا.
 

وحقق الذهب مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعوما بتراجع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة مع انحسار بواعث القلق من تقليص إجراءات الفدرالي الأميركي.

وهبط الدولار قرب أدنى مستوياته للفترة الأخيرة مقابل منافسيه وهو يتجه لتكبد خسارة أسبوعية في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.8% إلى 2831.08 دولار للأونصة، واستقرت الفضة عند 27.74 دولار، ولم يطرأ تغير على البلاتين الذي سجل 1196.04 دولار لكنه بصدد الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

 

 

 


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