إحالة نائب رئيس شركة عقارية للجنايات بتهمة اختلاس 3 ملايين جنيه

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار طارق الحتيتي المحامى العام الأول، إحالة نائب رئيس شركة كويتية عقارية مساهمة إلى محكمة الجنايات لاتهامه باختلاس 3 ملايين جنيه.

وكشف قرار الإحالة أن المتهم بصفته عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ 3 ملايين جنيه من رصيد حساب الشركة لدى بنك مصر ومبلغ 84 ألف دينار كويتي إجمالي التحويلات البنكية والشيكات المنصرفة لحساب الشركة مستغلا کون صاحب الحق في التعامل على ذلك الحساب البنکی منفردا لمباشرة نشاط الشركة إلا أنه اختلسها لنفسه واحتبسها بنية تملكها.

وكشفت تحريات إدارة الكسب غير المشروع أنها بعد الفحص المستندات البنكية وسندات صرف المتهم للأموال المحولة له من الخارج تبين الآتي، أن الشركة مساهمة مصرية - يشغل فيها المتهم وظيفة نائب رئيس مجلس الإدارة وله الحق في التعامل على حسابها البنکي منفردا، و قام المتهم بسحب مبلغ 3 ملايين جنيها من حساب الشركة ببنك مصر دون تقديم ما يفيد أوجه صرف هذه الأموال، وصلة ذلك بنشاط الشركة، و قيام المتهم بصرف مبلغ 83 الف دينار كويتي اجمالي المبالغ المحولة إليه من الخارج وتلك المنصرفة له بموجب شيكات بنكية بصفته آنفة البيان دون تقديم ما يفيد أوجه صرف هذه الأموال وصلة ذلك بنشاط الشركة.