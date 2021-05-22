اليوم السابع
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أطعمة يجب تناولها على معدة فارغة لتعزيز المناعة.. منها العسل

السبت، 22 مايو 2021 08:00 م
أطعمة يجب تناولها على معدة فارغة لتعزيز المناعة.. منها العسل اطعمة لتعزيز المناعة
كتبت فاطمة خليل

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يمكن أن يؤدي تناول بعض المكونات البسيطة على معدة فارغة إلى تحسين وتعزيز جهازك المناعي، حيث تكون بعض الأطعمة أفضل عند تناولها على معدة فارغة لأن الجهاز الهضمي لا يكون مثقلًا بواجبات الجهاز الهضمي الأخرى هذا يساعدك في جني أقصى الفوائد، وفي هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التي يجب تناولها على معدة فارغة لتحسين المناعة، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

أطعمة يجب تناولها على معدة فارغة لتعزيز المناعة

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الثوم

للثوم خصائص مضادة للجراثيم والبكتيريا يمكن أن يساعدك على الابتعاد عن العدوى بشكل طبيعي ليس هذا فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين صحة القلب وعلاج المشكلات الأخرى المتعلقة بالرئة يمكن أن يؤدي تضمين الثوم في روتينك الصباحي إلى إبعادك عن الأمراض المختلفة.

يمكنك الحصول على حبتين من الثوم مع الماء الدافئ على معدة فارغة لجني أقصى قدر من الفوائد.

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عشب عنب الثعلب الهندي

عنب الثعلب الهندي، مليء بفيتامين C وهو مفيد لمناعتك يمكنك مزجه بالماء الساخن وتناوله ومعدتك فارغة كما أنه غني بمضادات الأكسدة ، ما يحسن صحتنا كما أنه يمنحك بشرة صحية ونضرة وشعر لامع.

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 العسل

ملعقة صغيرة من العسل مع الماء الدافئ على معدة فارغة تساعدك في فقدان الوزن وتحسين صحة الجلد والمناعة، يمكنك عصر الليمون للحصول على مذاق إضافي وفوائد أكثر. المشروب مليء بمضادات الأكسدة ويساعد على محاربة الجذور الحرة في الجسم، الخاصية المضادة للبكتيريا لهذا المشروب رائعة لمناعتنا.

 


اطعمة لتعزيز المناعة

تعزيز المناعة

اطعمة على الريق لتعزيز المناعة

اطعمة على معدة فارغة لتعزيز المناعة

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