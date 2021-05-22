اليوم السابع
Ads
السبت، 22 مايو 2021 01:27 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار اللحوم اليوم السبت.. كيلو الكندوز يتراوح بين 120 : 140 جنيها

السبت، 22 مايو 2021 12:15 م
أسعار اللحوم اليوم السبت.. كيلو الكندوز يتراوح بين 120 : 140 جنيها لحوم - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد سوق اللحوم البلدى اليوم السبت 22-5-2021 استقرارا فى الأسعار حيث تتراوح  أسعار اللحوم الكندوز 120-140 جنيها للكيلو، وسجلت اللحوم الضأن والكبدة الضأن 130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو. 
 
واستقر سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، والموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو ، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

اسعار اللحوم

سعر اللحوم

سعر الكندوز

سعر الضأن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة