أسعار اللحوم اليوم السبت.. كيلو الكندوز يتراوح بين 120 : 140 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهد سوق اللحوم البلدى اليوم السبت 22-5-2021 استقرارا فى الأسعار حيث تتراوح أسعار اللحوم الكندوز 120-140 جنيها للكيلو، وسجلت اللحوم الضأن والكبدة الضأن 130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

واستقر سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، والموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو ، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.