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أسعار الدواجن اليوم.. 27 جنيها للكيلو فى المزرعة

السبت، 22 مايو 2021 11:09 ص
أسعار الدواجن اليوم.. 27 جنيها للكيلو فى المزرعة الدواجن
كتب ـ أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت  22-5-2021  استقرارا فى القاهرة والجيزة، سجل سعر الكيلو الأبيض في المزرعة 27 جنيها، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 29-32 جنيها للكيلو. 
 
وفي نفس الوقت سجلت  أسعار الدواجن الساسو 29 جنيها للكيلو في المزرعة 33-35 جنيها للمستهلك، والدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة 33-36 جنيها الكيلو للمستهلك، وسجلت الدواجن المجمدة 36 جنيها للكيلو. 
 
كما استقرت أسعار البيض الأبيض عند 27 جنيها في المزرعة  بينما للمستهلك بين 29-32 جنيها، وسجلت كرتونة البيض البلدى 33-36 جنيها للكرتونة سعر مستهلك.

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بورصة الدواجن

اسعار البيض

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