أسعار الدواجن اليوم.. 27 جنيها للكيلو فى المزرعة

كتب ـ أحمد حمادة

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 22-5-2021 استقرارا فى القاهرة والجيزة، سجل سعر الكيلو الأبيض في المزرعة 27 جنيها، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 29-32 جنيها للكيلو.

وفي نفس الوقت سجلت أسعار الدواجن الساسو 29 جنيها للكيلو في المزرعة 33-35 جنيها للمستهلك، والدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة 33-36 جنيها الكيلو للمستهلك، وسجلت الدواجن المجمدة 36 جنيها للكيلو.