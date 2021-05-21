8 خطوط ساخنة من وزارة الصحة للاستفسار عن خدماتها.. لازم تعرفها

خصصت وزارة الصحة والسكان عددا من الخطوط الساخنة لتقديم الدعم والاستفسارات الشاملة للمواطنين حول الخدمات التى تقدمها. اليوم السابع يستعرض الخطوط الساخنة للخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الصحة والسكان للمواطنين:
1- 105 يقدم كافة سبل الدعم الاستفسارات لمصابي فيروس كورونا.
2- 1440 يقدم الدعم والعون لحالات العزل المنزلي لكورونا.
3- 15335 يقدم كل الاستفسارات عن مبادرة رئيس الجمهورية الاعتلال الكلوي و100 مليون صحة.
4- 15300 يقدم خدمة الرد على استفسارات انهاء قوائم انتظار الجراحات العاجلة.
5- 15344 خدمة الكول سنتر الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
6- 08008880700 خدمة الدعم النفسي من وزارة الصحة.
7- 123 خدمة طلب الإسعاف.
8- 15366 خدمة الاستفسار عن خدمات نقل الدم القومية.
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