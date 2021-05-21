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8 خطوط ساخنة من وزارة الصحة للاستفسار عن خدماتها.. لازم تعرفها

الجمعة، 21 مايو 2021 05:00 ص
8 خطوط ساخنة من وزارة الصحة للاستفسار عن خدماتها.. لازم تعرفها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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خصصت وزارة الصحة والسكان عددا من الخطوط الساخنة لتقديم الدعم والاستفسارات الشاملة للمواطنين حول الخدمات التى تقدمها. اليوم السابع يستعرض الخطوط الساخنة للخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الصحة والسكان للمواطنين:

1- 105 يقدم كافة سبل الدعم الاستفسارات لمصابي فيروس كورونا.

2- 1440 يقدم الدعم والعون لحالات العزل المنزلي لكورونا.

3- 15335 يقدم كل الاستفسارات عن مبادرة رئيس الجمهورية الاعتلال الكلوي و100 مليون صحة.

4- 15300 يقدم خدمة الرد على استفسارات انهاء قوائم انتظار الجراحات العاجلة.

5- 15344 خدمة الكول سنتر الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

6- 08008880700 خدمة الدعم النفسي من وزارة الصحة.

7- 123 خدمة طلب الإسعاف.

8- 15366 خدمة الاستفسار عن خدمات نقل الدم القومية.

 


الصحة

الخطوط الساخنة

كورونا

المواطنين

اليوم السابع بلس

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