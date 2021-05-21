7 أسباب لحساسية الأنف أبرزها المنظفات والأتربة وتناول البيض

كتبت سماح لبيب

يعانى الكثير من الأشخاص الاصابة بحساسية الأنف ويصاب بها الشخص بسبب اعتراض الجهاز المناعى لعدد من الروائح من حوله، وتسمى مسببات الحساسية ، فهى رد فعل تحسسى من الجهاز المناعى برفض هذه الروائح .

وفقا للتقرير المنشور على موقع " health line" الطبى فإن أبرز مسببات الحساسية عند الكثير من الأشخاص هى :

1-وبر الحيوانات الأليفة خاصة التى يتم تربيتها فى المنزل.



وبر الحيوانات

2- الأتربة والغبار خاصة أوقات تغيير الفصول وفى المواسم.

3- تناول الأدوية التى تحتوى فى تركيباتها على مواد يرفضها الجهاز المناعى.

4 -تناول البيض .

5 -تناول الأسماك .

6- المواد الكيميائية فى المنظفات التى يتم استخدامها فى المنزل ، وتؤدى لإثارة حساسية الأنف.

7 -شرب الحليب .



شرب الحليب

ويمكن أن تختفى الحساسية في أي من المراحل العمرية ومع التقدم فى السن ومن الممكن أن تتطور زيادة الحساسية عند الشخص مع التقدم فى العمر عند الكبر ، كما أن العلاج الأكثر فعالية وإدارة الحساسية هو تجنب التعرض لمسببات الحساسية ، وتناول الأدوية التى تساعد فى علاج أعراض الحساسية.

ويرتفع ألم الجيوب الأنفية أثناء تغيير المواسم بين الفصول ، حيث تنتشر حبوب اللقاح ، مع تغيير العوامل الجوية ووجود الرياح أو الأتربة مع ارتفاع درجات الحرارة ، وجميعها عوامل تثير حساسية الجيوب الأنفية ، ويجب أن يتابع المصابين النشرة الجوية يوميا لأخذ المزيد من الاحتياطات بمنع الخروج لعدم الإصابة بالضرر من جانب، وأخذ الأدوية اللازمة للحساسية خاصة لدى كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.