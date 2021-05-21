وكيل "تعليم الغربية": 200 معلم شاركوا بمبادرة "بإيدينا نجملها" فى طنطا

الغربية عادل ضرة

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات مبادرة "بإيدينا نجملها"، والتى كان قد أطلقها محافظ الغربية، بهدف تجميل وتطوير الشوارع المحيطة بالمدارس، وعمل لوحات جدارية على أسوار المدارس، وتنفيذ رسومات للشعارات الوطنية على الحوائط، والرسم على الجداريات والمبان المحيطة، بمشاركة أكثر من 200 معلم ومعلمة من معلمى التربية الفنية بجميع الإدارات التعليمية العشر، بقيادة ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وبإشراف السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، وخالد حسن، موجه عام التربية الفنية بالمديرية، وبحضور كلا من صبرى الدسوقي، وكيل المديرية، ومنير أبو السعود، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد حموده، مدير إدارة الأمن، ومحمد الفيومي، رئيس وحدة الأزمات بالمديرية، وجميع مديرى عموم الإدارات التعليمية العشر.

وقام المعلمون بالرسم على الجداريات لأكثر من 2100 متر، على أسوار المدارس والمبان المدرسية بشارع على مبارك بطنطا، بالإضافة إلى تقليم الأشجار والرسم على البوابات والأسوار المحيطة، والشوارع الفرعية، ضمن المبادرة، كما تم تجميل مبان مدرستى على مبارك الابتدائية، وطنطا الصناعية بنات، على مدار يومين كاملين.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع معلمى ومشرفى التربية الفنية المشاركين، على المجهود والأداء المتميز فى العمل، والظهور بالمظهر اللائق، والعمل بروح الفريق، والتى دائما ما تحقق المزيد من الإنجازات.

كما قدم الشكر لجميع العمال الذين شاركوا فى طلاء المبان الداخلية والخارجية للمدارس، ولجهدهم المتواصل على مدار يومين، ولجميع قيادات المديرية والإدارات التعليمية الذين شاركوا فى إشراف وتنفيذ وإخراج هذا العمل المتميز فى هذا الوقت القصير.