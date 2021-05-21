مصرع طالبة جامعية صدمتها سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

لقيت طالبة جامعية مصرعها، أثناء عبورها الطريق الزراعى السريع بنها – شبرا الخيمة، بنطاق مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حيث صدمتها سيارة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وأخطرت النيابة، فأمرت بالتصريح بالدفن بعد توقيع الكشف الطبى عليها.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر مرسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد مصرع طالبة، صدمتها سيارة مسرعة على الطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من منطقة مرور طوخ.

وبإجراء التحريات تبين من وفاة "ن.ا.ع" طالبة جامعية بكلية التربية جامعة بنها، أثناء عبورها الطريق السريع إثر اصطدام سيارة بها، وتم نقلها إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

فيما نعت جامعة بنها، في بيان لها، الطالبة المتوفاة، حيث إنها بالفرقة الرابعة قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية، وأعربت الجامعة عن بالغ حزنها وتعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدة، وأن يلهم أهلها وزملاءها ومحبيها الصبر والسلوان.