اليوم السابع
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الجمعة، 21 مايو 2021 02:58 م
خالد صلاح
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مسيرات في الضفة الغربية وقطاع غزة احتفالا بوقف إطلاق النار

الجمعة، 21 مايو 2021 10:25 ص
مسيرات في الضفة الغربية وقطاع غزة احتفالا بوقف إطلاق النار قطاع غزة - أرشيف
أ ش أ

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خرجت مسيرات شعبية في مختلف أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم الجمعة، احتفالا وترحيبا بقرار وقف إطلاق النار مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع. 
 
وانطلقت المسيرات - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - في جميع مناطق الأراضي المحتلة وشوارع غزة وسط تكبيرات عيد الفطر التي حرم منها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي والقصف المستمر على مختلف أرجاء القطاع. 
وعلت مآذن المساجد تهاليل العيد، وتعالت الهتافات في الشوارع وأطلقت الألعاب النارية.
 
وكانت مصر، أعلنت مساء أمس، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة، اعتبارا من فجر اليوم الجمعة.

مسيرة

الضفة الغربية

قطاع غزة

إسرائيل

وقف إطلاق النار

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