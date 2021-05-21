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مستشار رئيس فلسطين السابق: شكرا مصر على المواقف المشرفة وجهدها لوقف إطلاق النار

الجمعة، 21 مايو 2021 01:05 ص
مستشار رئيس فلسطين السابق: شكرا مصر على المواقف المشرفة وجهدها لوقف إطلاق النار محمد رشيد
كتب محمد تهامى زكى

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قدم السياسى الفلسطينى محمد رشيد، المستشار السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات، الشكر لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الدور الكبير فى إتمام العملية الدبلوماسية لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ونجاح الجهود المصرية بتثبيت وقف النار.

وكتب رشيد، عبر حسابه على تويتر: "شكرا مصر على المواقف المشرفة، شكرا الرئيس عبد الفتاح السيسى، لهذا الجهد الكبير والمضنى وصولا إلى وقف إطلاق النار وحماية دماء الأبرياء من الأطفال والنساء فى غزة وفلسطين، وشكرا على كل ما هو قادم فى ظل نوايا هشة لوقف إطلاق النار وإعمار غزة المدمرة".

محمد رشيد
محمد رشيد

وجرى التوصل لاتفاق برعاية مصرية لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" فى قطاع غزة؛ اعتبارا من الساعة الثانية فجر الجمعة، الموافق 21 مايو "بتوقيت فلسطين".

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، أعرب عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسى والمسئولين المصريين على قيامهم بدور كبير فى إتمام العملية الدبلوماسية لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ونجاح الجهود المصرية بتثبيت وقف النار.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفى، إنه تحدث 6 مرات مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والسلطة الفلسطينية، متابعا: تحدثت لبنيامين نتنياهو وأكدت ضرورة وقف كافة الأعمال العدائية.

وتابع جو بايدن: حييت بنيامين نتنياهو على قرار وقف إطلاق النار، وتحدثت مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإسرائيلى، وأعبر عن امتتانى للرئيس السيسى والمسئولين المصريين لقيامهم بدور كبير فى هذه الدبلوماسية.


محمد رشيد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسى

مصر

غزة

فلسطين

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