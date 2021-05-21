مستشار رئيس الوزراء الباكستانى يشيد بجهود مصر فى وقف العداون الإسرائيلى على غزة

كتب ـ أحمد جمعة

ثمن طاهر الأشرفى رئيس مجلس علماء المسلمين بباكستان ومستشار رئيس الوزراء للشئون الدينية، بالجهود المصرية الناجحة في وقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، مثمنا دور القيادة المصرية في تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني وتلبية كافة احتياجاته بإرسال المساعدات الطبية والإغاثية للفلسطينيين .

وأكد الأشرفى، في بيان له، أن الدولة المصرية تعد من أبرز الدول التي لها دور فاعل ورئيسى في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن القاهرة انطلاقا من دورها التاريخى لم تتأخر يوما في دعم لحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط، نشرت أمس الخميس، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة برعاية مصرية؛ اعتبارا من الساعة الثانية فجر الجمعة.

وأكدت الوكالة أن القاهرة ستقوم بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التى من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

وتابعت وسائل الإعلام العالمية والعربية خلال الساعات القليلة الماضية جهود القاهرة للإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 11 يومًا على التوالي ضد المدنيين في القطاع.