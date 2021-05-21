محافظ شمال سيناء: توفير كل الدعم والمساندة للأخوة الفلسطينيين

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أكدت مجموعة أحزاب مصرية تضامنها مع قطاع غزة وتقديم كميات كبيرة من المواد الغذائية والطبية والمساعدات الإنسانية باسم الشعب المصري إلى الشعب الفلسطيني بالقطاع.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على توفير كل الدعم والمساندة للأخوة الفلسطينيين بفضل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى لولا جهوده ما تحقق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرًا إلى أن قرار مساهمة مصر في إعادة إعمار غزة لا يصدر إلا من قائد وسياسي حكيم مثل الرئيس السيسى، مضيفا أن الدعم المقدم من كافة أجهزة ووزارات الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين باستقبال الجرحى والمصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وتقديم الدعم من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية.

ووصل إلى معبر رفح البري بعد ظهر اليوم الجمعة، وفد من مجموعة أحزاب مصرية لإعلان التضامن مع قطاع غزة، وكان في استقبال الوفد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ويسري جاسر أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بشمال سيناء ونواب المحافظة بمجلسي النواب والشيوخ.

وأكد النائب علاء عابد نائب حزب مستقبل وطن، أن هناك مشاركة تضامنية من أحزاب مستقبل وطن، حماة وطن، الشعب الجمهورى، وتنسيقية شباب الأحزاب، مؤكدا على دعم جميع الأحزاب المصرية والشعب المصرى فى تضامنه مع الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرًا إلى التقدير العالمي للرئيس عبدالفتاح السيسي للمساهمة فى إعادة إعمار غزة بمبلغ 500 مليون دولار.

ومن ناحيته، أوضح النائب فايز أبو حرب، نائب مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بشمال سيناء، أن وفد التضامن يرأسه النائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، ويضم 27 نائبا برلمانيا ما بين مجلسي النواب والشيوخ المصريين، لافتا إلى أن الوفد معه 80 شاحنة مواد غذائية وطبية ومساعدات إنسانية لتقديمها إلى الشعب الفلسطيني طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.