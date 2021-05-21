محافظ القاهرة: نقلنا 23421 أسرة من العشوائيات إلى مناطق آمنة ومخططة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن أعمال الإزالة الجارية بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة، تأتى تنفيذً لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات، وتوفير سكن لائق وآمن لقاطنيها، كما تأتى فى إطار خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية.

وأشار محافظ القاهرة فى تصريحات له، إلى أنه تم إزالة 190 عقار عشوائي حتى الآن من إجمالي 730 عقار بالمنطقة، كما تم إخلاء وتسكين 542 أسرة تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات.

وأضاف محافظ القاهرة، أن عملية إزالة منطقة بطن البقرة العشوائية، تستهدف تغيير حياة 2000 أسرة إلى الأفضل، مؤكدًا أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل إليها المواطنون مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم ( وحدات صحية .. مركز شباب .. مدارس ) كما تقوم المحافظة بتوفير أتوبيسات لنقل الأهالى لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم الخفيفة، كما تم توفير عدد من العمال للمساعدة فى عملية النقل.

وأضاف محافظ القاهرة، أن جهود الدولة مستمرة لتوفير حياة أفضل ومساكن آمنة لسكان المناطق العشوائية والغير مخططة وغير الآمنة بالقاهرة فى إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تسكين 13524 وحدة سكنية بالكامل في مشروعات الأسمرات 1 و 2، وأهالينا 1، وروضة السيدة 1 ، وبدر، كما تم تسكين 9897 وحدة سكنية أخرى في مشروعات الأسمرات 3 ، والمحروسة 1 و 2 ، وأهالينا 2 ، وجارى تسكين الوحدات المتبقية تباعًا في هذه المشروعات.

وأكد محافظ القاهرة أنه جارى الانتهاء من عدد من مشروعات الإسكان هذا العام لنقل باقى سكان العشوائيات إليها وتشمل أرض الخيالة و"معًا" مرحلة أولى ومرحلة ثانية ومصنع 18 الحربي، والمنيل القديم، بإجمالي 13912 وحدة سكنية، بالاضافة إلى المشروعات الجارى البدء في تنفيذها خلال العام المالي 2021-2022، وتضم روضة السيدة 2 ، وأهالينا 3 ، وشمال الحرفيين، وأرض المسبك، وأرض العمدة بإجمالي 7800 وحدة سكنية.