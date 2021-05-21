اليوم السابع
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محافظ الإسماعيلية: فتح الحدائق والمنتزهات والشواطئ للمواطنين بإجراءات احترازية

الجمعة، 21 مايو 2021 12:25 ص
محافظ الإسماعيلية: فتح الحدائق والمنتزهات والشواطئ للمواطنين بإجراءات احترازية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أصدر اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، قراره رقم 307 لسنة 2021، باستمرار العمل بالقرارات السابقة بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة حتى نهاية شهر مايو الجارى باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة، حيث يعاد فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد محافظ الإسماعيلية فى بيان له، أن هذا القرار يأتى تفعيلاً لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والتى أقرت استمرار العمل بالقرار السابق الذي يتضمن مواعيد غلق المحال التجارية.

ويعمل بالقرار فور صدوره وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 

 


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