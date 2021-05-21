محافظ أسيوط: 97% نسبة توصيل المرافق والرصف بمجمع الصناعات فى عرب العوامر

أسيوط هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال توصيل المرافق والرصف بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب والذى يتكون من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية على مساحة 71.4 فدان، وتابع المحافظ معدلات التنفيذ التى بلغت 97%.

ويأتى إنشاء مجمع الصناعات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والحكومة بتنمية الصعيد، وتوفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة العميد المهندس عمرو رياض مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لترفيق المناطق الصناعية، والمهندس عمرو يحيى مدير إدارة المشروعات بهيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد عادل مدير مشروع المجمع الصناعى بهيئة التنمية الصناعية، والمهندس مدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب، ونواب رئيس مركز أبنوب، ومسئولى الشركات المنفذة للرصف والمرافق بالمجمع.

بدأ المحافظ جولته الميدانية بتفقد أعمال توصيل خطوط وكابلات الكهرباء للمجمع، وتابع أعمال مد خطوط وكابلات الكهرباء جهد 22 كيلو فولت، والتى يجرى تنفيذها لاستكمال منظومة المرافق، ثم تابع تنفيذ أعمال الرصف، واستمع إلى شرح من المهندس الاستشارى للمشروع ومسئولى التنمية الصناعية لأهم الأعمال التى يجرى تنفيذها ونسب التنفيذ، كما تفقد بعض الوحدات التجارية والخدمية بالمجمع، وتفقد بعض أعمال المرافق والبنية التحتية التى يجرى تنفيذها من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية والمواعيد الزمنية.

كما اجتمع المحافظ بمسئولى هيئة التنمية الصناعية لاستعراض الموقف التنفيذى الحالى للمجمع الصناعى والتشديد على سرعة نهو الأعمال وتلافى الملاحظات قبل التسليم من الشركات المنفذة، معلنا تقديمه كافة سبل الدعم للمشروع الذى توليه الدولة اهتماما كبيرا .

وشدد محافظ أسيوط – خلال جولته – على سرعة استكمال المرافق وكافة الخدمات بالمجمع والمتابعة المستمرة لأعمال توصيل المرافق، لافتًا إلى أهمية المجمع الذى يتكون من وحدات صناعية تشمل أنشطة الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية البسيطة، بالإضافة إلى المناطق الخدمية والتجارية والإدارية والذى يساهم فى توفير فرص عمل للشباب واستيعاب العديد من الأيدى العاملة خاصة من الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة مشيدًا بجهود القيادة السياسية لتعزيز التنمية الصناعية والاستثمار فى هذا القطاع فضلًا عن خططها نحو إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية لما لها من دور كبير فى تنمية قطاع الصناعة ودفع عجلة التنمية، معلنًا تذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال واستكمال تنفيذ المشروع وفقًا للاشتراطات الفنية والمدة الزمنية المحددة بالتنسيق مع كافة شركات المرافق، موجهًا بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال وتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال مراحل المشروع.

وعلى جانب آخر، قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم فتح عدد من مراكز الشباب على مستوى المحافظة لاستقبال المواطنين الراغبين فى التسجيل لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وتوفير كافة سبل الراحة وذلك تسهيلا على المواطنين للوصول إلى الخدمات التى تقدمها الدولة فى سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشاد محافظ أسيوط بهذه المبادرة التى تؤكد على التكامل والتعاون البناء بين كافة جهود مؤسسات الدولة من أجل خدمة المواطنين مؤكدا على الدور المجتمعى لمراكز الشباب المنتشرة داخل نجوع وقرى ومدن المحافظة فى خدمة المجتمع والمساهمة فى حل مشكلاته لافتا إلى أن شبابنا هم مستقبل الأمة والشريك الأساسى للمساهمة فى التغلب على المشكلات المجتمعية.

ووجه المحافظ مسئولى مديرية الشباب والرياضة وعلى رأسهم اللواء عبدالرحمن شلش وكيل الوزارة بأسيوط بضرورة استعداد كل مراكز الشباب على مستوى المحافظة لاستقبال المواطنين والاستعداد التام لتسجيل الراغبين لتلقى اللقاح بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان وذلك فى إطار التعاون الدائم والمستمر بين كافة الجهات والهيئات والمؤسسات بالمحافظة من أجل خدمة المواطنين المتقدمين لتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد وتوفير وسائل المساعدة للتسجيل.

وأوضح اللواء عصام سعد أن المواطنين الراغبين فى التسجيل عليهم التوجه لأى مركز من مراكز الشباب المنتشرة بربوع المحافظة للتسجيل فى المنظومة ببطاقة الرقم القومى فقط مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد وقياس درجة الحرارة للمترددين للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

محافظ أسيوط يتفقد الرصف بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعرب العوامر



محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة



محافظ أسيوط