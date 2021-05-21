محافظ أسوان يستمع لأهالى منطقة السد العالى.. ويوجه بحلول جذرية لمشاكلهم.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية للمناطق السكنية الشعبية للاستماع للشكاوى والمطالب الجماهيرية، ووضع الحلول الجذرية لها بعيداً عن المسكنات والوعود البراقة، حيث استهل المحافظ جولته بمنطقة السد العالى شرق والمدرجة ضمن المناطق العشوائية بتفقد مشكلة تجمع المياه الجوفية أسفل نفق السكك الحديدية بالمنطقة.

ووجه بعرض مقترح الحل النهائى الذى توافقت عليه المؤسسات العلمية على مجلس الوزراء ووزارة النقل بإنشاء كوبرى علوى للسيارات مع ردم وغلق النفق واقتصاره على مرور شبكات المرافق العامة، من أجل عودة الحركة المرورية للمركبات العامة والخاصة بالمواطنين، بالإضافة إلى الحافلات السياحية والتجارية.

وتوجه اللواء أشرف عطية لأداء صلاة الجمعة بمسجد الأسمنت المسلح بمنطقة السد العالى شرق، والذى أعقبه لقاء المحافظ مع ممثلى أهالى المنطقة بنادى الكهرباء فى حضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، علاوة على رؤساء الشركات والهيئات ومديرى الجهات التنفيذية، حيث استمع لبعض المشكلات الملحة للمنطقة التى تضم 9 منشآت سكنية وأكثر من 20 ألف نسمة.

وأكد أشرف عطية أن الهدف من الجولات الميدانية التلاحم المباشر مع المشاكل وأحتياجات المواطن الأسوانى لتخفيف المعاناة وتحسين مستوى معيشته بمواجهة التحديات المتراكمة على أرض الواقع وبشكل تدريجى وعلى مراحل ، موجهاً برفع أستغلال جزء من مستشفى السد العالى التابع لشركة الخدمات الطبية بوزارة الكهرباء على رئيس الوزراء ليعمل كمركز طبى بشكل مؤقت لمدة عام لحين إنشاء وحدة صحية ضمن منظومة التامين الصحى الشامل بعد تخصيص قطعة الأرض ، وهو الذى يتوازى مع إنشاء نقطة إسعاف لخدمة الحالات الطارئة بعد توفير الموقع اللازم لذلك.

كما أمر محافظ أسوان مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبدء فى إحلال وتجديد أحد خطوط مياه الشرب المتهالك مع تركيب خط أخر بعد تعاقد المستفيدين على عدادات المياه، بالإضافة إلى إدراج المنطقة ضمن خطة العام القادم لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى المتهالكة منذ ستينيات القرن الماضى، مكلفاً مسئولى الأبنية التعليمية البدء فى إجراءات إنشاء مدرسة للمرحلة الإعدادية بعد تخصيص مساحة 4125 م2 لهذا الغرض ، وكذا تطوير وتنجيل وإنارة الملعب الترابى، علاوة على قيام شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء بمد نشاط شركة النظافة المتعاقدة معها لمستعمرة صحارى إلى السد العالى شرق، مؤكداً على أنه سيتم عرض موقف تقنين واضعى اليد والتصالح فى مخالفات البناء على مجلس الوزراء وخاصة فى ظل تباعية أراضى المنطقة للعديد من جهات الولاية .

محافظ أسوان خلال جولته

لقاء محافظ أسوان