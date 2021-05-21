مباحث كفر الشيخ تكشف لغز اختفاء طفلة بالمرحلة الابتدائية

كفر الشيخ - محمد سليمان

كشفت مباحث مركز شرطة الرياض في محافظة كفر الشيخ، لغز اختفاء طفلة بالمرحلة الابتدائية، 7 سنوات، وتبين أن سبب اختفائها قتلها على يد عجوز بغرض سرقة قرطها الذهبي، تحرر المحضر رقم المحضر رقم 1431 لسنة 2021 إداري مركز شرطة الرياض.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بتلقي مركز شرطة الرياض، بلاغًا من كهربائى 31 سنة، ويقيم بقرية العباسية، التابعة لمركز الرياض، باختفاء طفلة شقيقه 7 أعوام، تلميذة بالصف الثاني الابتدائي، عن منزلها يوم 9 مايو الجاري.

وأكد عم الطفلة في بلاغه أن طفلة شقيقه المختفية، توجهت إلى أحد المعلمين بالقرية التي تقطن بها، لحضور درس خصوصي، مرتدية إسدال أزرق، وخمار، وذلك يوم الأحد 9 مايو 2021، ومنذ ذلك التاريخ لم تظهر، واختفت عن القرية، وبالبحث عنها في كل مكان لم يتمكنوا من العثور عليها.

وشكل اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي، ترأسه العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم الرائد محمد أبوحطب، رئيس مباحث مركز شرطة الرياض، ومعاونيه النقباء أحمد عصام، ومحمود عبدالعاطي، ومحمد البيومي، لكشف غموض اختفاء الطفلة، والوقوف على أسباب اختفائها.

وكشفت جهود فريق البحث الجنائي أن وراء الواقعة سائق توك توك، عمره 66 سنة ويقيم بإحدى قرى مركز الرياض، خطفها أثناء استقلاله الطفلة التوك توك، يوم اختفائها.

وألقي القبض على المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بخطفها أثناء عودتها من الدرس الخصوصي الخاص بها، بغرض قتلها وسرقة قرطها الذهبي بعد أن شاهده في أذنها، فطلب منها أن تدله عن أحد الأماكن، فاستقلت معه التوك توك، وبعد ابتعاده عن مرأى الجميع نفذ جريمته بخنقها، وعبئها في جوال بلاستيك أصفر، والقاها في مياه بحر ميت يزيد بناحية كوبري الخمار، وبإرشاده عن مكان إلقاء جثة الطفلة لم يتم العثور عليها.

وبالعرض على النيابة أمر المستشار معتز العوضي، رئيس نيابة مركز كفر الشيخ، والرياض بانتداب فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن جثة الطفلة في مياه بحر ميت يزيد، ومن خلال البحث تم العثور على الطفلة في ترعة قرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ، والمتفرعة من بحر ميت يزيد داخل جوال بلاستيك أصفر مربوط.

تحرر المحضر رقم 1431 لسنة 2021 إداري مركز شرطة الرياض، وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار معتز العوضي، رئيس نيابة مركز كفر الشيخ، والرياض، تحت إشراف المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطفلة، لبيان أسباب وفاتها، والتصريح بالدفن عقب إجراء عملية التشريح، وتسليم الجثة لذويها لدفنها بمعرفتهم الشخصية.



اثناء نقل الطفلة من مستشفى الرياض لدفنها



التوك توك الذي خطفه الطفلة



الطفلة روضه علي سلامة المقتولة على يد مسن لسرقة قرطها الذهبي