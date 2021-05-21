كورنيش كفر حجازى أول كورنيش يقام داخل قرية بالغربية بـ65 مليون جنيه.. فيديو

الغربية عادل ضرة

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من كورنيش كفر حجازي، والذى تم تنفيذه على بحر شبين بالمحلة، فى قرية كفر حجازى، والذى يعد أول كورنيش يقام داخل قرية بمحافظة الغربية بتكلفة 65 مليون جنيه.

ويقول مصطفى النواوى مدير عام بالتربية والتعليم بالمعاش لـ"اليوم السابع": "كنا نحلم لسنوات طويلة بهذا الكورنيش وتحول الحلم إلى حقيقة"، مشيرا إلى أن الطريق قبل إقامة الكورنيش كان عليه عشرات التعديات على بحر شبين وصرف المجارى فى المجرى المائى وكنا نخاف على بناتنا وزوجاتنا من السير فى الشارع بسبب انتشار البلطجية وتجار المخدرات.

وأضاف أن الحلم تحول لحقيقة وتم إزالة التعديات وتحويل الطريق إلى كورنيش يفتخر به ابناء القرية وابناء المحلة بشكل عام. بتكلفة 65 مليون جنيه، وشملت أعمال التطوير توسعة الطريق وأصبح فى اتجاهين وإنشاء مقاعد للجلوس على الكورنيش للتمتع بمظهر المياه.

وأضاف: "فجأة تحول المظهر الجمالى إلى الأسوأ بعد ما احتل أصحاب المقاهى الكورنيش واحتلوا الممشى المخصص للمواطنين، كما استغلت السيارات الطريق كجراج وقيام سائقى التوك توك بغسلها على الممشى المخصص للمواطنين، فى ظل غياب المتابعة من مسئولى مجلس المدينة، مضيفا أن الأهالى يخشون على هذا المشروع الكبير من الإهمال.

وناشد المسئولون بمدينة المحلة بالنزول الى الكورنيش ليلا ومشاهدة حجم الإهمال الموجود فى الكورنيش واحتلال اصحاب المقاهى الكورنيش.

ويضيف ياسر الكفراوى مدير إدارة التضامن الاجتماعى ثان المحلة وأحد أبناء القرية فقال إننا حلمنا لسنوات طويلة بهذا الكورنيش، مضيفا إن هذا الكورنيش غير موجود فى أى قرية غير قرية كفر حجازى ويحضر إليه المئات من أهالى مدينة المحلة للجلوس عليه ليلا.

وأضاف الكفراوى أن الطريق كان عليه عشرات التعديات على بحر شبين وتم إزالتها بفضل جهود الاجهزة المعنية وتحول الى كورنيش يليق بمدينة المحلة.