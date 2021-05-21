كل ما تريد معرفته عن الصكوك السيادية بعد موافقة مجلس الشيوخ عليها

كتب: مدحت عادل

أجاز مجلس الشيوخ في جلسته العامة الأخيرة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية بشكل نهائى، فما هي الصكوك السيادية، وأهميتها للاقتصاد المصرى



س. ما المقصود بالصكوك السيادية؟ ج. تعتبر الصكوك أحد أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية تمنح لحاملها ملكية حصة في مشروع منجز أو قيد الإنشاء والتطوير أو في استثمار معيّن، وهذا يمثل الركيزة الأساسية للصكوك المصدرة، فهي لا بد من أن تكون مرتبطة بأصول.

س. ما هو الهدف من الصكوك الإسلامية؟ ج. يتم إصدار الصكوك لتمويل المشروعات، ويتشارك المساهمون مع الشركة الربح والخسارة، إذ يحصلون على نسبة مئوية من الأرباح، تتحدد عند التعاقد، كما يتحملون الخسائر وفقا لتلك النسبة المحددة، وهذا بناء على القاعدة الفقهية التي تنص على "الغُنْم بالغُرْم"، أي المشاركة في الربح والخسارة.



س. ما هو الفرق بين الصكوك وأدوات الاستثمار الأخرى؟ ج. هذه الأداء تعتبر جذابة للدول فهي على خلاف السندات التي تمنح حاملها نسبة محددة مسبقاً من قيمتها الإسمية، ويتم إصدار الصكوك بحصص متساوية القيمة، تمثل حصصا في المشروع وتُطرح للاكتتاب العام.