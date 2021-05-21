كل ما تريد معرفته عن أسباب وأعراض نقص الأكسجين الصامت

كتب محمود جلال

أكدت العديد من الدراسات أن "نقص الأكسجين الصامت"، لدى الأشخاص المصابين بـ فيروس كورونا يمكن أن يكون عرضا خطيرا لمرض الجهاز التنفسى، فى السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مرض نقص الأكسجة.

ما هو مرض نقص الأكسجين الصامت؟

يشير نقص الأكسجة إلى حالة ينخفض فيها مستوى الأكسجين في الدم عن المعدل المتوسط ، ولكن لا يشعر المريض الشخص بأي أعراض نتيجة لذلك، ولا ينزعج حتى يتطور المرض ويحدث ضرر شديد في الرئتين، وتوصى منظمة الصحة العالمية بوصول التشبع بالأكسجين بالنسبة للشخص السليم لأعلى من 94 % وهو ما يمكن قياسه بسهولة باستخدام مقياس التأكسج، ويزيد تشبع الأكسجين الطبيعي في مجرى الدم لدى الشخص السليم عن 95 % ، لكن بعض مرضى فيروس كورونا يظهرون انخفاضًا خطيرًا بنسبة أقل من 40 %.



نقص الأكسجين

كيف يمكن التعرف على وجود مشكلة نقص الأكسجين؟

ينصح الأطباء مرضى فيروس كورونا بفحص مستويات الأكسجين لديهم بانتظام،وإذا انخفض مستوى الأكسجين إلى أقل من 90 % في هذه الحالة ، فإن الأكسجين الطبي الفوري مطلوب لأن نقص الأكسجين يمكن أن يؤثر بشدة على الأعضاء الحيوية.



نقص الأكسجين

ماهى أعراض نقص الأكسجين ؟

في حين أن السعال والتهاب الحلق والحمى والصداع من الأعراض الشائعة لـ فيروس كورونا ، فإن الأعراض التالية يجب ملاحظتها عن كثب لتحديد نقص الأكسجين السعيد، منها تغير لون الشفاه من الدرجة الطبيعية إلى اللون الأزرق ، تغير لون الجلد إلى اللون الأحمر أو الأرجواني والتعرق المفرط.



نقص الأكسجين

كيف يمكن استخدام مقياس التأكسج النبضي؟

مقياس التأكسج النبضي عبارة عن جهاز صغير يشبه القصاصة يتم توصيله بجزء من الجسم ، مثل أصابع القدم أو شحمة الأذن، عادة ما يتم وضعه على إصبع ، وغالبًا ما يتم استخدامه في أماكن الرعاية الحرجة مثل غرف الطوارئ أو المستشفيات، الغرض من قياس التأكسج النبضي هو التحقق من مدى جودة ضخ قلبك للأكسجين عبر جسمك، يمكن استخدامه لمراقبة صحة الأفراد الذين يعانون من أي حالة يمكن أن تؤثر على مستويات الأكسجين في الدم - مثل فيروس كورونا ، وحالات أخرى.