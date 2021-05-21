اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 مايو 2021 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 3 شباب فلسطينيين من الضفة الغربية

الجمعة، 21 مايو 2021 12:06 م
قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 3 شباب فلسطينيين من الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الجمعة، 3 فلسطينيين من الضفة الغربية.
 
وذكر التلفزيون الفلسطين أن قوات الاحتلال اعتقلت، فجر اليوم، شابا من قرية أبو انجيم شرق بيت لحم، يسمى عدي اسماعيل الهريمي (٢٠عاما)، بعد دهم منزل ذويه وفتشته.

 كما اعتقلت شقيق الشهيدة وفاء عبد الرحمن البرادعي 34 عاما، في منطقة الجلاجل قرب بلدة بني نعيم شرق الخليل، بعد مداهمة منزلها، مشيرا إلى اعتقل الشاب عز الدين فرحات فشافشة (25 عاما)، عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته بعد اقتحام البلدة بمركبة تحمل لوحة الضفة.
 

قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين

اعتقالات

غزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة