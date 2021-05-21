قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 3 شباب فلسطينيين من الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الجمعة، 3 فلسطينيين من الضفة الغربية.



وذكر التلفزيون الفلسطين أن قوات الاحتلال اعتقلت، فجر اليوم، شابا من قرية أبو انجيم شرق بيت لحم، يسمى عدي اسماعيل الهريمي (٢٠عاما)، بعد دهم منزل ذويه وفتشته.



كما اعتقلت شقيق الشهيدة وفاء عبد الرحمن البرادعي 34 عاما، في منطقة الجلاجل قرب بلدة بني نعيم شرق الخليل، بعد مداهمة منزلها، مشيرا إلى اعتقل الشاب عز الدين فرحات فشافشة (25 عاما)، عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته بعد اقتحام البلدة بمركبة تحمل لوحة الضفة.