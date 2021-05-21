قطع التيار الكهربائى عن مدينة قليوب 3 ساعات ونصف لأعمال الصيانة اليوم

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت المهندسة أمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة القليوبية، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مدينة قليوب، اليوم الجمعة، 21 / 5 /2021، وذلك من الساعة الـ 8 صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، وذلك لأعمال الصيانة بمحطة المحولات الرئيسية.

وأوضحت وكيل وزارة الكهرباء، فى بيان لها، أنه من أهم المناطق المتأثرة بالفصل "منطقة بحري السكة الحديد، وأرض الجهيني، وأرض الجمعية".

وأشارت، إلى أنه سيتم أيضا فصل التيار الكهربائى غد السبت 22 / 5 / 2021، عن منطقة قليوب المحطة بالكامل، وذلك من الساعة الـ 8 صباحا، وحتى الساعة الـ 11 صباحا من نفس اليوم، لأعمال الصيانة بالشبكات والمحطة.