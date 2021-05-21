غزة تحتفل بأعلام مصر وفلسطين.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، بعد نجاح جهود مصر فى وقف إطلاق النار.. غزة تحتفل بأعلام مصر وفلسطين.. زعماء العالم يشيدون بدور مصر.. والإعلام الغربى: أكدت نفسها كوسيط لا غنى عنه.. رسائل شكر للرئيس من الشعب الفلسطيني.. برلمانيون: الاتصال الهاتفى بين السيسى والرئيس الأمريكى دلالة على مكانة مصر فى المنطقة كمركز قوة إقليمى.. ونجنى ثمار جهود القيادة السياسية.

واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..

ـ بعد نجاح جهود مصر فى وقف إطلاق النار.. غزة تحتفل بأعلام مصر وفلسطين.. زعماء العالم يشيدون بدور مصر.. والإعلام الغربى: أكدت نفسها كوسيط لا غنى عنه.. رسائل شكر للرئيس من الشعب الفلسطيني.. برلمانيون: الاتصال الهاتفى بين السيسى والرئيس الأمريكى دلالة على مكانة مصر فى المنطقة كمركز قوة إقليمى.. ونجنى ثمار جهود القيادة السياسية

ـ المساعدات المصرية تصل غزة.. الأحزاب والقوى السياسية تطلق قافلة طبية وغذائية للقطاع من معبر رفح تضم أكثر من 75 شاحنة.. الفلسطينيين يشكرون مصر والرئيس على مبادرة إعادة الإعمار والمساعدات.. وفدان أمنيان يصلان المناطق الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار.. والفصائل: شكرا لمصر وقيادتها