ضبط سيارة محملة بـ56 جوال دقيق مدعم قبل تهريبه فى بنى سويف

بني سويف هانى فتحى

تمكن المهندس محمود سعد شاهين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف من ضبط سيارة محملة بالدقيق البلدي المدعم أثناء محاولة تهريبه خارج مركز الفشن.

وكان رئيس مدينة الفشن في طريقه لتفقد طرق قري الفشن وفوجئ بسيارة محملة بـ56 شيكارة دقيق بلدى زنة الشيكارة 50 كيلو، وعلي الفور تم إيقاف سائق السيارة وبسؤاله عن فواتير الدقيق تبين أن الكمية التى تم ضبطها أكبر من الكمية المدرجة بالفواتير الموجودة علي السيارة، وتم التحفظ علي السيارة وإخطار العقيد محمود مهني مأمور مركز الفشن، وتم اصطحاب السيارة لمركز شرطة الفشن لتحريرمحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.