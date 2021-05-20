كتبت : سماح حمدى

واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 20-5-2021، استقراره أمام الجنيه فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، حيث استقر فى البنك الأهلى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباين سعر الدينار الكويتى اليوم، فى البنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 49.12 جنيه للشراء، 52.25 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ49.11 جنيه للشراء، 52.25 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:



سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى 4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى 4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.