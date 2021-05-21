اليوم السابع
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"ستظل سيرته حية فى القلوب".. السفارة الأمريكية تنعى الفنان سمير غانم

الجمعة، 21 مايو 2021 01:04 ص
"ستظل سيرته حية فى القلوب".. السفارة الأمريكية تنعى الفنان سمير غانم الفنان الكبير سمير غانم
كتب وكالات

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نعت السفارة الأمريكية بالقاهرة، الفنان الكبير سمير غانم الذى رحل عن عالمنا مساء الخميس، وقالت السفارة الأمريكية فى بيان لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك": نشارك الشعب المصرى فى حداده على فقدان الأسطورة سمير غانم، ستظل سيرته حية فى قلوب كل من لمسهم بروح الدعابة.

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وأعلن الإعلامى رامى رضوان تشييع جنازة الفنان الكبير سمير غانم من مسجد المشير بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة، مضيفا أن الجثمان سيوارى الثرى بمدافن مدينة الوفاء والأمل.

 

ودخل الفنان سمير غانم قبل وفاته العناية المركزة، تحت أجهزة التنفس الصناعى، بسبب مضاعفات فيروس كورونا على الكلى .

 

وقد كان أخر ظهور للفنان سمير غانم، أحد الاعلانات التجارية خلال شهر رمضان 2021 .

 

وعانى الفنان الراحل مؤخرًا من خلل فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك مساء الخميس.

 

 


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