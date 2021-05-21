رئيس جامعة جنوب الوادى يأمر بإعادة مريض لمستشفى قنا الجامعى لإجراء جراحة عاجلة



المستشفي الجامعي

وكان رئيس جامعة جنوب الوادى جنوب الوادى، الدكتور يوسف غرباوى، تلقى إخطارا من الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، بوجود أحد المواطنين يحتاج إلى جراحة عاجلة لتثبيت كسر بمفصل الحوض الأيسر، عن طريق مسامير جراحية، إلا أن أهله رفضوا إجراء الجراحة، حيث قام المرافق الذى ادعى أنه خال المريض بالتوقيع على إقرار رفض خلاله إجراء العملية وتحمله المسئولية، واصطحب المريض وغادر المستشفى.

وكانت إدارة الأمن الجامعى بقيادة عبدالله نصر، مدير أمن الجامعة، قد رصدت عقب ذلك وجود المريض بجوار بوابة المستشفى بمفرده بعد أن تركه خاله وعاد إلى منزله، وعلى الفور تم إخطار الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، والذى انتقل على الفور إلى المستشفى الجامعى وحرص على الاطمئنان على الحالة الصحية للمواطن، وأمر بإعادته فورا إلى قسم العظام مرة أخرى قائلا : "اللي أهله يرموه احنا أهله".. ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة لحين عودة أحد أفراد أسرة المريض لاستكمال إجراءات العلاج وإجراء الجراحة.