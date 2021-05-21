اليوم السابع
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رئيس الكنيسة الأسقفية ناعيًا سمير غانم: فقدنا فنانًا مدهشًا مخلصا لرسالته‎

الجمعة، 21 مايو 2021 02:38 م
رئيس الكنيسة الأسقفية ناعيًا سمير غانم: فقدنا فنانًا مدهشًا مخلصا لرسالته‎ الفنان سمير غانم
كتب محمد الأحمدى

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نعى الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم  الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، الفنان سمير غانم الذي وافته المنية أمس بعد صراع مع فيروس كورونا
 
 
وقال حنا في بيان له اليوم: فقدنا فنانًا مدهشًا أخلص لرسالته ورسم البسمة على وجوه المصريين لسنوات طويلة مضيفًا: لقد شكلسمير غانم أحد رموز القوة الناعمة المصرية فسافرت أعماله من المحيط إلى الخليج
 
 
وصلى رئيس الأساقفة لزوجته الفنانة دلال عبد العزيز متمنيًا أن ينعم الله عليها بالشفاء العاجل وأن يترأف على ابنتيه دنيا وإيميسمير غانم بعد فجيعة فقد والدهما
 
 
 
 

الكنيسه الاسقفيه

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