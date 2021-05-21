اليوم السابع
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رئيس البرلمان العربي يشيد بدور مصر في وقف إطلاق النار بالأراضي الفلسطينية

الجمعة، 21 مايو 2021 12:31 ص
رئيس البرلمان العربي يشيد بدور مصر في وقف إطلاق النار بالأراضي الفلسطينية رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي
كتب بيشوى رمزى

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أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بالجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

 وأكد العسومي أن الجهود المصرية الكبيرة التي بذلت بشكل مستمر ومتواصل لوقف إطلاق النار تعكس وبكل صدق ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يؤدي إلى إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن فضلا عن ضرورة استعادة الهدوء داخل القطاع بما يمهد لإعادة إطلاق مسار المفاوضات بين الجانبين لتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات المرجعيات الدولية.

وأكد رئيس البرلمان العربي، على أن نجاح مصر في التوصل لتهدئة بين الجانبين يعكس ريادتها إقليميا ودورها المحوري وحرصها  في استعادة أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

 

 

 


رئيس البرلمان العربي

وقف اطلاق النار

فلسطين

غزة

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