اليوم السابع
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دراسة: العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة قد يقلل مضاعفات كورونا الخطيرة

الجمعة، 21 مايو 2021 08:00 م
دراسة: العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة قد يقلل مضاعفات كورونا الخطيرة الأجسام وحيدة النسيلة من فيروس كورونا
كتبت إيناس البنا

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مع تسريع البلدان فى جميع أنحاء العالم لحملة التطعيم لحماية الناس من عدوى كورونا، يعمل بعض العلماء على تطوير عقاقير لعلاج الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا.

ووفقا لتقرير موقع "thehealthsite" تقوم العديد من الوكالات التنظيمية الصحية مثل إدارة الغذاء والدواء (FDA) ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA) بتقييم الأجسام المضادة وحيدة النسيلة لاستخدامها كعلاج لأعراض كورونا، خاصة للأشخاص المعرضين لخطر دخول المستشفى بسبب المرض.

وبالنسبة للأجسام المضادة وحيدة النسيلة، فهى بروتينات مصنوعة في المختبر تحاكي قدرة الجهاز المناعي على محاربة مسببات الأمراض الضارة مثل الفيروسات، ويُعطى هذا النوع من الأدوية مبكرًا بعد الإصابة بفيروس كورونا.

كشفت دراسة، قادها باحثون من جامعة بيتسبرج بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الأجسام المضادة وحيدة النسيلة يمكن أن تقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بنسبة 60% لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا.

علاج جديد بالأجسام المضادة
علاج جديد بالأجسام المضادة

 


الأجسام وحيدة النسيلة

فيروس كورونا

العلاج المبكر لكورونا

حقن الأجسام المضادة أحادية النسيلة

العلاج بالأجسام المضادة

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