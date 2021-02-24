تجربة تظهر نتائج واعدة للأجسام المضادة وحيدة النسيلة ضد كورونا

كتبت إيناس البنا

وجدت المرحلة الأولى من تجربة سريرية عشوائية خاضعة للتحكم الوهمي أجريت على اثنين من الأجسام المضادة أحادية النسيلة (mAbs) الموجهة ضد فيروس كورونا، أنها آمنة بشكل عام عند إعطائها في وقت واحد للبالغين الأصحاء.

تستهدف الأجسام المضادة أحادية النسيلة mAbs التجريبية، بروتين ارتفاع فيروس كورونا الذي يستخدمه الفيروس للتعلق بالخلايا المستهدفة وإصابتها.

تم اكتشاف وتطوير الأجسام المضادة أحادية النسيلة من قبل العلماء في شركة الأدوية البيولوجية Regeneron الأمريكية.



الأجسام المضادة وحيدة النسيلة

ووفقا لتقرير موقع المعاهد الوطنية للصحة والمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) الأمريكي، تم إجراء التجارب ، وكانت التجربة هي الأولى من نوعها لاختبار الأجسام المضادة التجريبية على البشر.

أجريت الدراسة في موقع للتجارب السريرية في كاليفورنيا ، وشملت الدراسة 48 من البالغين الأصحاء ، حصل 36 منهم على الأجسام المضادة أحادية النسيلة mAbs، وتمت متابعة جميع المتطوعين لمدة 121 يومًا بعد تلقي الأجسام المضادة أحادية النسيلة (أو الدواء الوهمي) عن طريق الوريد، ولم تحدث أي أحداث سلبية خطيرة.

في الدراسات قبل السريرية ، قام الباحثون في ريجينيرون وجامعة ميريلاند ، كوليدج بارك أيضًا بإدارة الأجسام المضادة أحادية النسيلة بالتتابع وبالاقتران مع الفئران المعدلة وراثيًا والتي على عكس الفئران البرية ، يمكن أن تصاب بفيروس كورونا.

عند تناولهما قبل يوم واحد من التعرض للفيروس التاجي، قلل كل من الأجسام المضادة أحادية النسيلة مستويات الفيروس المكتشفة لاحقًا في الرئتين، مع توفير تأثيرات وقائية أقوى.

تُظهر النتائج المستخلصة من التجربة السريرية ودراسات الفئران قبل السريرية معًا الفعالية والفائدة المحتملة للعلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة للوقاية أو العلاج من فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وتضع الأساس لتطوير علاجات من الأجسام المضادة أحادية النسيلة الموجهة لأمراض معدية أخرى، بما في ذلك فيروس كورونا.