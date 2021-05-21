اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. وزيرة الصحة: ضخ مليونى جرعة من لقاح سينوفاك بالمراكز بعد تصنيعه خلال شهرين

الجمعة، 21 مايو 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزيرة الصحة: ضخ مليونى جرعة من لقاح سينوفاك بالمراكز بعد تصنيعه خلال شهرين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
إعداد اسامة عبد الحميد

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شهدت دواوين الوزارات اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 

وزيرة الصحة: ضخ مليوني جرعة من لقاح سينوفاك بالمراكز بعد تصنيعه خلال شهرين

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