حصاد الوزارات.. وزيرة الصحة: ضخ مليونى جرعة من لقاح سينوفاك بالمراكز بعد تصنيعه خلال شهرين

شهدت دواوين الوزارات اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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