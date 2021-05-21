حبس سائق توك توك لاتهامه بخطف طفلة وقتلها لسرقة قرطها الذهبى بكفر الشيخ

قررت النيابة العامة بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حبس سائق توك توك 66 سنة، سبق اتهامه فى العديد من القضايا ووقائع السرقة والخطف، 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامه بقتل طفلة 7 سنوات من قرية العباسية، بعد خطفها باستخدام "التوك توك" الخاص به للاستيلاء على قرطها الذهبى، وخنقها بكتم أنفاسها ووضعها فى شيكارة بلاستيكية، وألقى جثتها فى مياه بحر ميت يزيد.
وشيع الآلاف من أهالى قرية العباسية التابعة لمركز الرياض، فى موكب جنائزى مهيب جثمان الطفلة "روضة" فى الصف الثانى الابتدائي، وأدى أهالى القرية صلاة الجنازة على الطفلة، أمام المسجد الكبير بالقرية، عقب وصول جثمانها من مشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، بعد إجراء عملية تشريح جثتها، بناء على قرار من النيابة العامة.
وخيم الحزن الشديد على أهالى قرية العباسية والقرى المجاورة لها بمركز الرياض حزنا على قتل الطفلة الصغيرة "روضة" بهذه الطريقة البشعة على يد هذا العجوز القاتل، وإلقاء جثتها فى نيته لحر ميت يزيد منذ 12 يوما حتى العثور على جثتها أمس الخميس.
وكانت مباحث مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ، قد كشفت أمس الخميس، لغز اختفاء طفلة بالمرحلة الابتدائية، وتبين أن سبب اختفائها قتلها على يد عجوز بغرض سرقة قرطها الذهبي.
تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بتلقى مركز شرطة الرياض، بلاغًا من كهربائى 31 عاما، ويقيم بقرية العباسية، التابعة لمركز الرياض، باختفاء طفلة شقيقه "روضة"، 7 أعوام، تلميذة بالصف الثانى الابتدائي، عن منزلها يوم 9 مايو 2021.
وأكد عم الطفلة فى بلاغه أن طفلة شقيقه المختفية، توجهت إلى أحد المعلمين بالقرية التى تقطن بها، لحضور درس خصوصي، مرتدية اسدال أزرق، وخمار، وذلك يوم الأحد 9 مايو 2021، ومنذ ذلك التاريخ لم تظهر، واختفت عن القرية، وبالبحث عنها فى كل مكان لم يتمكنوا من العثور عليها.
على الفور شكل اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي، ترأسه العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم الرائد محمد أبوحطب، رئيس مباحث مركز شرطة الرياض، ومعاونيه النقباء أحمد عصام، ومحمود عبدالعاطي، ومحمد البيومي، لكشف غموض اختفاء الطفلة، والوقوف على أسباب اختفائها.
وكشفت جهود فريق البحث الجنائى، أن وراء الواقعة سائق توك توك، 66 عاما، سبق اتهامه فى العديد من القضايا ووقائع السرقة والخطف، ويقيم بقرية فرج الكبرى التابعة لمركز الرياض، وذلك بخطفها من خلال استقلاله الطفلة معه فى مركبته البخارية "توك توك"، يوم اختفائها.
وألقى القبض على المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بخطفها أثناء عودتها من الدرس الخصوصى الخاص بها، بغرض قتلها وسرقة قرطها الذهبى بعد أن شاهده فى أذنها، فطلب منها أن تدله عن أحد الأماكن، فاستقلت معه المركبة البخارية "توك توك"، وبعد ابتعاده عن مرأى الجميع نفذ جريمته بخنقها، وعبأها فى جوال بلاستيك أصفر، والقاها فى مياه بحر ميت يزيد بناحية كوبرى خمار، وبإرشاده عن مكان القاء جثة الطفلة لم يجرى العثور عليها.
وأمر المستشار معتز العوضي، رئيس نيابة مركز كفر الشيخ، والرياض بانتداب فريق من الإنقاذ النهرى والغواصين للبحث عن جثة الطفلة فى مياه بحر ميت يزيد، ومن خلال البحث جرى العثور على الطفلة فى ترعة قرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ، والمتفرعة من بحر ميت يزيد داخل جوال بلاستيك أصفر مربوطة وبجوارها كمية من الحجارة.
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