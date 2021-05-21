حبس سائق توك توك لاتهامه بخطف طفلة وقتلها لسرقة قرطها الذهبى بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

قررت النيابة العامة بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حبس سائق توك توك 66 سنة، سبق اتهامه فى العديد من القضايا ووقائع السرقة والخطف، 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامه بقتل طفلة 7 سنوات من قرية العباسية، بعد خطفها باستخدام "التوك توك" الخاص به للاستيلاء على قرطها الذهبى، وخنقها بكتم أنفاسها ووضعها فى شيكارة بلاستيكية، وألقى جثتها فى مياه بحر ميت يزيد.

وشيع الآلاف من أهالى قرية العباسية التابعة لمركز الرياض، فى موكب جنائزى مهيب جثمان الطفلة "روضة" فى الصف الثانى الابتدائي، وأدى أهالى القرية صلاة الجنازة على الطفلة، أمام المسجد الكبير بالقرية، عقب وصول جثمانها من مشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، بعد إجراء عملية تشريح جثتها، بناء على قرار من النيابة العامة.

وخيم الحزن الشديد على أهالى قرية العباسية والقرى المجاورة لها بمركز الرياض حزنا على قتل الطفلة الصغيرة "روضة" بهذه الطريقة البشعة على يد هذا العجوز القاتل، وإلقاء جثتها فى نيته لحر ميت يزيد منذ 12 يوما حتى العثور على جثتها أمس الخميس.

وكانت مباحث مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ، قد كشفت أمس الخميس، لغز اختفاء طفلة بالمرحلة الابتدائية، وتبين أن سبب اختفائها قتلها على يد عجوز بغرض سرقة قرطها الذهبي.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بتلقى مركز شرطة الرياض، بلاغًا من كهربائى 31 عاما، ويقيم بقرية العباسية، التابعة لمركز الرياض، باختفاء طفلة شقيقه "روضة"، 7 أعوام، تلميذة بالصف الثانى الابتدائي، عن منزلها يوم 9 مايو 2021.

وأكد عم الطفلة فى بلاغه أن طفلة شقيقه المختفية، توجهت إلى أحد المعلمين بالقرية التى تقطن بها، لحضور درس خصوصي، مرتدية اسدال أزرق، وخمار، وذلك يوم الأحد 9 مايو 2021، ومنذ ذلك التاريخ لم تظهر، واختفت عن القرية، وبالبحث عنها فى كل مكان لم يتمكنوا من العثور عليها.

على الفور شكل اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي، ترأسه العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم الرائد محمد أبوحطب، رئيس مباحث مركز شرطة الرياض، ومعاونيه النقباء أحمد عصام، ومحمود عبدالعاطي، ومحمد البيومي، لكشف غموض اختفاء الطفلة، والوقوف على أسباب اختفائها.

وكشفت جهود فريق البحث الجنائى، أن وراء الواقعة سائق توك توك، 66 عاما، سبق اتهامه فى العديد من القضايا ووقائع السرقة والخطف، ويقيم بقرية فرج الكبرى التابعة لمركز الرياض، وذلك بخطفها من خلال استقلاله الطفلة معه فى مركبته البخارية "توك توك"، يوم اختفائها.

وألقى القبض على المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بخطفها أثناء عودتها من الدرس الخصوصى الخاص بها، بغرض قتلها وسرقة قرطها الذهبى بعد أن شاهده فى أذنها، فطلب منها أن تدله عن أحد الأماكن، فاستقلت معه المركبة البخارية "توك توك"، وبعد ابتعاده عن مرأى الجميع نفذ جريمته بخنقها، وعبأها فى جوال بلاستيك أصفر، والقاها فى مياه بحر ميت يزيد بناحية كوبرى خمار، وبإرشاده عن مكان القاء جثة الطفلة لم يجرى العثور عليها.

وأمر المستشار معتز العوضي، رئيس نيابة مركز كفر الشيخ، والرياض بانتداب فريق من الإنقاذ النهرى والغواصين للبحث عن جثة الطفلة فى مياه بحر ميت يزيد، ومن خلال البحث جرى العثور على الطفلة فى ترعة قرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ، والمتفرعة من بحر ميت يزيد داخل جوال بلاستيك أصفر مربوطة وبجوارها كمية من الحجارة.