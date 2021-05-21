تعرفى على 5 طرق تخلصك من السيلوليت داخل منزلك.. تناولى الشوفان

ندى سليم

كشف تقرير نشر في موقع اكسبريس، عن العلاجات المنزلية التي تساعدك في التخلص من السيلوليت، التي تحدث نتيجة تجمع الدهون تحت سطح الجلد، بحيث تتشكل على الجلد في صورة كتل صغيرة جدا، وتعطى مظهرا يتشابه مع الشكل الخارجي لقشرة البرتقال، ويعد تراكم الدهون في العضل أعلى عند النساء لذا فالإناث هم أكثر إصابة به مقارنة بالذكور.

ومن أبرز أسباب ظهور السيلوليت عند النساء، الإصابة بالسمنة وتراكم السموم والخمول والحمل أيضا، وهناك بعض العلاجات الطبية التي تعمل على التخلص منها مثل الليزر أو اللجوء الى العلاج الجراحى، والذى يتم من خلال تفكيك حزم الأنسجة الضامة تحت الجلد.

وأظهر التقرير أبرز العلاجات المنزلية التي يمكنها أن تخلصك من السيلوليت:



1.تناول الماء بكثرة



يساعد تناول الماء كثيرا على مدار اليوم في ترطيب الجسم والجلد ما ينعكس على البشرة وعلى تراجع ظهور السيلوليت على الجلد.

2. الشوفان



إضافة الشوفان الى نظامك الغذائي اليوم يساعدك في التخلص من السلوليت لأنه يحتوى على نسبة عالية من البروتين.

3.الأسماك الزيتية



تشمل السلمون والسردين ويحتوى كل منهما على أوميجا 3 والأحماض الدهنية والمفيدة في الدورة الدموية وصحة القلب والتي تعمل على التخلص من السيلوليت.

4. الكربوهيدرات والملح



تنجح الكربوهيدرات فى تحفيز الجسم على الاحتفاظ بالسوائل، مثل الملح ، مما يتسبب في تراكم السوائل وحبسها، حيث تعتمد بعض الأطعمة على انخفاض وزن الماء لأنها تتمتع بخصائص مدرة للبول.

5. بذور الكتان



تحتوي بذور الكتان على مكونات هرمونية، تخفض مستويات هرمون الاستروجين الزائدة، لذا فان تناول معلقتين من بذور الكتان، يخلصك من السيلوليت.