تعرفى على التحاليل اللازمة لكشف انسداد قنوات فالوب

كتبت مروة هريدى

انسداد قناتى فالوب أو أحدهما مشكلة تواجه بعض السيدات وقد تكون سببًا فى العقم والصعوبة فى حدوث الحمل، وهناك مجموعة من الفحوصات تخضع لها السيدة لتشخيص انسداد قناتى فالوب وفقًا لما ذكره موقع "MayoClinic".

قناة فالوب هي أنبوبان يقع كل واحد منها على جانبي الرحم، وتنتقل من خلالها البويضة الناضجة من المبيض إلى الرحم، وحدوث أي التهاب بها قد يؤدي انسدادها بشكل جزئي أو كلى.

- أعراض انسداد قناتى فالوب لدى السيدات:

1- صعوبة بحدوث حمل

2- إفرازات مهبلية بغزارة

3- الشعور بآلام فى منطقة البطن والحوض، مع العلم أنه يمكن عدم ظهور أى أعراض تدل على انسداد قناتى فالوب والأمر يختلف عادة من سيدة لأخرى.

- طرق تشخيص انسداد قناتى فالوب:

1- اختبار الأشعة السينية

يتم إجراء الأشعة السينية في الأسبوع الثاني من الدورة الشهرية، وقبل الإباضة ويعتمد هذا الاختبار على حقن السيدة كمية من الصبغة في الرحم وقناتى فالوب، فإذا انتشرت هذه الصبغة فى تلك المناطق فلا يوجد انسداد ولكن في حال لم تمر الصبغة تدل على وجود انسداد فى القنوات.

2- منظار البطن

هو إجراء جراحي قد يلجأ له الطبيب باستخدام المنظار وهي أداة رقيقة مضيئة مزودة بكاميرا عرض صغيرة، ويتم تمريرها عن طريق فتحات صغيرة جدًا فى البطن.

3- اختبار الموجات فوق الصوتية

الموجات الصوتية هى تقنية تستخدم الترددات العالية لإنتاج صورة كاملة لقنوات فالوب والكشف عن وجود انسداد بها من عدمه.