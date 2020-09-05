ما هى قناة فالوب وأسباب انسدادها وعلاقتها بتأخير الحمل؟

كتبت نهير عبد النبى

انسداد قناة فالوب هي أحد الأسباب المحتملة لعقم النساء، و عادة لا توجد أعراض ، ولكن هناك بعض عوامل الخطر التي يمكن أن تزيد من فرصة الإصابة بهذه الحالة، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن قناتى فالوب عبارة عن قنوات عضلية مبطنة بهياكل دقيقة تشبه الشعر، تعمل هذه "الشعيرات" في كلا الاتجاهين على مساعدة البويضة على الانتقال من المبيضين إلى الرحم ومساعدة الحيوانات المنوية على الانتقال من الرحم.

تلعب قناة فالوب دورًا مهمًا في الحمل لأنها المكان الذي يتم فيه تخصيب معظم البويضات، في حالة تلف أي جزء من قناة فالوب ، على سبيل المثال عن طريق الجراحة أو العدوى ، يمكن أن يتم انسدادها بواسطة النسيج الندبي، وهناك بعض العلامات التى تدل على انسداد قناة فالوب:

1: ألم شديد في الحوض أو البطن.

2:في بعض الأحيان يمكن أن يتسبب انسداد قناة فالوب في تعلق البويضة المخصبة. يُعرف هذا بالحمل خارج الرحم.

3: النزيف المهبلي فى بعض الاحيان.

يمكن أن يتم انسداد قناتي فالوب لمجموعة من الأسباب ، من بينها:

1: تاريخ من الإصابة بعدوى الحوض

2:الانتباذ البطاني الرحمي ، وهي حالة تؤدي إلى نمو بطانة الرحم خارج الرحم

3:تاريخ جراحة البطن.

4:الخضوع لجراحة سابقة فى قناة فالوب.

العلاج والجراحة

قد يكون من الممكن فتح قناة فالوب المسدودة جراحيًا. ومع ذلك ، فإن هذا يعتمد على مدى التندب ومكان الانسداد.

تهدف الجراحة إلى فتح قناة فالوب بإحدى الطرق التالية:

1:إزالة النسيج الندبي.

2:عمل فتحة جديدة على الجزء الخارجي من قناة فالوب.

3:فتح قناة فالوب من الداخل.

4:سيجري معظم الجراحين الإجراء باستخدام جراحة ثقب المفتاح.