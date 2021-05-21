اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 مايو 2021 06:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بقيمة 11 مليون جنيه.. ضبط شحنة سجائر مستوردة قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

الجمعة، 21 مايو 2021 01:47 ص
بقيمة 11 مليون جنيه.. ضبط شحنة سجائر مستوردة قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة السجائر المضبوطة خلال حملة تموينية فى البحيرة
البحيرة _ ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت مديرية التموين بمحافظة البحيرة، برئاسة المهندس مجدى الخضر، بتوجيه واحدة من أكبر الضربات للسوق السوداء بضبط شحنة كبيرة من السجائر المستوردة تقدر قيمة المضبوطات بها بمبلغ 11 مليون جنيه.  

وأضاف المحافظة في بيان لها: ضبط سيارة ( كونتينر ) مملوءه بالسجائر المستوردة قام صاحبها بتجميعها لبيعها لأحد التجار بأبو المطامير وتلك الكمية بدون أى فواتير ولا إفراج جمركي، والمضبوطات عبارة عن عدد 950 كرتونة منهم 900 كرتونة سجاير × 500 علبة باجمالى عدد 45000 علبة، بالاضافة إلى 50 كرتونة تبغ والكرتونة الواحدة تضم 50 باكت ×10 علب باجمالى 10 علبة والتبغ  50 كرتونة × 25 علبة  = 1250 علبة × 5 باكو =  6350 باكو تبغ وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 11 مليون جنيه.

كما تم ضبط 700 شكارة يوريا + 48 شكارة نترات كيماوية مدعم محظور تداولة بالأسواق ومدعم بإحدى قرى جناكليس بأبو المطامير.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية .

حيث تم تحرير المحاضر وتسجيلها لعرضها علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.  

 

السجائر خلال ضبطها بواسطة قياادات المحافظة (1)
السجائر خلال ضبطها بواسطة قيادات المحافظة 

 

السجائر خلال ضبطها بواسطة قياادات المحافظة (2)
السجائر خلال ضبطها بواسطة قياادات المحافظة 

 

السجائر خلال ضبطها بواسطة قياادات المحافظة (3)
السجائر خلال ضبطها بواسطة قياادات المحافظة 

 

مضبوطات مهربة (1)
مضبوطات مهربة 

 

مضبوطات مهربة (2)
مضبوطات مهربة 

سجائر مستوردة

شحنة سجائر مستورة

البحيرة

سجائر مهربة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط أطنان من السلع الفاسدة في حملات تموينية على الأسواق أيام العيد

السبت، 15 مايو 2021 12:52 م

تحرير 402 محضر تموينى خلال حملات تموينية فى المنوفية والإسكندرية.. صور

الجمعة، 14 مايو 2021 03:26 م

محافظ قنا: حملات تموينية يوميا على الأسواق ولدينا مخزونا استراتيجيا

الأربعاء، 12 مايو 2021 01:24 م

ضبط 15 طن زيت بدون بيانات و10 أطنان سماد نترات فى حملة تموينية بالغربية

الأربعاء، 12 مايو 2021 01:15 م

666 محضرا لمخالفات بالمخابز و860 قضية فى حملات لتموين بنى سويف

الإثنين، 10 مايو 2021 02:16 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة