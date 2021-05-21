بقيمة 11 مليون جنيه.. ضبط شحنة سجائر مستوردة قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

البحيرة _ ناصر جودة

قامت مديرية التموين بمحافظة البحيرة، برئاسة المهندس مجدى الخضر، بتوجيه واحدة من أكبر الضربات للسوق السوداء بضبط شحنة كبيرة من السجائر المستوردة تقدر قيمة المضبوطات بها بمبلغ 11 مليون جنيه.

وأضاف المحافظة في بيان لها: ضبط سيارة ( كونتينر ) مملوءه بالسجائر المستوردة قام صاحبها بتجميعها لبيعها لأحد التجار بأبو المطامير وتلك الكمية بدون أى فواتير ولا إفراج جمركي، والمضبوطات عبارة عن عدد 950 كرتونة منهم 900 كرتونة سجاير × 500 علبة باجمالى عدد 45000 علبة، بالاضافة إلى 50 كرتونة تبغ والكرتونة الواحدة تضم 50 باكت ×10 علب باجمالى 10 علبة والتبغ 50 كرتونة × 25 علبة = 1250 علبة × 5 باكو = 6350 باكو تبغ وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 11 مليون جنيه.

كما تم ضبط 700 شكارة يوريا + 48 شكارة نترات كيماوية مدعم محظور تداولة بالأسواق ومدعم بإحدى قرى جناكليس بأبو المطامير.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية .

حيث تم تحرير المحاضر وتسجيلها لعرضها علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



السجائر خلال ضبطها بواسطة قيا دات المحافظة



السجائر خلال ضبطها بواسطة قياادات المحافظة



السجائر خلال ضبطها بواسطة قياادات المحافظة



مضبوطات مهربة