انهيار أسرة طفلة كفر الشيخ.. خطفها مسن لسرقة قرطها الذهبى وقتلها.. فيديو

كفر الشيخ – محمد سليمان

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مع أسرة طفلة كفر الشيخ "روضة على سلامة" 7 سنوات، والتى تم العثور على جثتها مقتولة بعد اختفائها بقرية العباسية التابعة لمركز الرياض منذ 11 يومًا، مُلقاة فى إحدى الترع، وتم القبض على قاتلها، وتبين أنه سائق توك توك، قتلها لسرقة قرطها الذهبى وألقى جثتها بإحدى الترع.

فى البداية قال علي عبد الحميد سلامة جد الطفلة، "فى يوم 27 رمضان الماضى الساعة الثانية ظهرا، كانت الطفلة "روضة"، 7 سنوات، عائدة من الدرس، فقام سائق توك توك، مسن، باختطافها خلال العودة على الطريق بمدخل القرية، وإحنا بنطالب بالقصاص العادل وربنا عنده العوض".

وأوضح "جد الطفلة"، أن روضة لم تتخط الـ 7 سنوات، وقام هذا المسن بخطف طفلة بريئة مسلوبة الإرادة، وكل اللى طالبينه القصاص العادل، فهى البنت الوسطى بين شقيقاتها الثلاث، وكانت تحفظ كتاب الله، مشيرًا إلى أن المسافة ما بين مكان اختطافها وحتى المنزل حوالى 500 متر، واستغل سائق التوك توك وجودها بمفردها وفعل ما فعل.

وتابع: "هذا ذئب بشرى ولابد من القصاص العادل منه، أن والد الطفلة روضة مسافر لأجل لقمة العيش بدولة ليبيا، وكل اللى نفسى أعرفه من القاتل ليه عمل كده، بعد ما قتلها حطها داخل شيكارة وحطها فى التوك توك، ورماها فى الترعة قبل البيت بحوالى 200 متر، وإحنا من يوم 27 رمضان حتى اليوم وكان قلبنا قايد نار عليها، وهو ولا فارق معاه حاجة".

وشيع أهالي قرية العباسية، التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، عقب صلاة الجمعة، جثمان الطفلة" روضة على سلامة" 7 سنوات، المتغيبة عن منزلها بقرية العباسية التابعة لمركز الرياض منذ 11 يومًا، في مشهد جنائزي مهيب، وذلك بعد أن تم العثور عليها مقتولة، ومُلقاة فى إحدى الترع، وتم القبض على قاتلها، وتبين أنه سائق توك توك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بتلقي مركز شرطة الرياض، بلاغًا من "إسماعيل.علي سلامة "، 31 سنة، كهربائي، ويقيم بقرية العباسية، التابعة لمركز الرياض، باختفاء طفلة شقيقه "روضة حسن علي سلامة ، 7 أعوام، تلميذة بالصف الثاني الابتدائي، عن منزلها يوم 9 مايو الجاري.

وأكد عم الطفلة في بلاغه أن طفلة شقيقه المختفية، توجهت إلى أحد المعلمين بالقرية التي تقطن بها، لحضور درس خصوصي، مرتدية اسدال أزرق، وخمار، وذلك يوم الأحد 9 مايو 2021، ومنذ ذلك التاريخ لم تظهر، واختفت عن القرية، وبالبحث عنها في كل مكان لم يتمكنوا من العثور عليها.

وشكل اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي، ترأسه العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم الرائد محمد أبوحطب، رئيس مباحث مركز شرطة الرياض، ومعاونيه النقباء أحمد عصام، ومحمود عبدالعاطي، ومحمد البيومي، لكشف غموض اختفاء الطفلة، والوقوف على أسباب اختفائها.

وكشفت جهود فريق البحث الجنائي أن وراء الواقعة سائق توك توك، عمره 66 سنة ويقيم بإحدى قرى مركز الرياض، خطفها أثناء استقلال الطفلة التوك توك، يوم اختفائها.

ألقي القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بخطفها أثناء عودتها من الدرس الخصوصي الخاص بها، بغرض قتلها وسرقة قرطها الذهبي بعد أن شاهده في أذنها، فطلب منها أن تدله عن أحد الأماكن، فاستقلت معه التوك توك، وبعد ابتعاده عن مرأى الجميع نفذ جريمته بخنقها، ووضعها فى جوال بلاستيك أصفر، وألقاها في الترعة بناحية كوبري الخمار، وبإرشاده عن مكان إلقاء جثة الطفلة لم يتم العثور عليها.

وبالعرض على النيابة أمر المستشار معتز العوضي، رئيس نيابة مركز كفر الشيخ، والرياض بانتداب فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن جثة الطفلة في مياه بحر ميت يزيد، ومن خلال البحث تم العثور على جثة الطفلة في ترعة قرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ، والمتفرعة من بحر ميت يزيد داخل جوال بلاستيك أصفر مربوط.

وتحرر المحضر رقم 1431 لسنة 2021 إداري مركز شرطة الرياض، وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار معتز العوضي، رئيس نيابة مركز كفر الشيخ، والرياض، تحت إشراف المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطفلة، لبيان أسباب وفاتها، والتصريح بالدفن عقب إجراء عملية التشريح، وتسليم الجثة لذويها لدفنها بمعرفتهم الشخصية.



جد-روضة