اليوم السابع
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انطلاق حملة تطعيم العاملين بالطيران المدني والشركات التابعة ضد فيروس كورونا

الجمعة، 21 مايو 2021 03:58 م
انطلاق حملة تطعيم العاملين بالطيران المدني والشركات التابعة ضد فيروس كورونا مصر لطيران -أرشيفية
كتبت رحاب نبيل

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أعلن الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، انطلاق حملة لتطعيم العاملين بقطاع الطيران المدني وشركات مصر للطيران ضد ڤيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار توجيهات وزير الطيران المدنى، وفى ضوء التعاون المثمر بين وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة ووزارة الصحة و السكان في مواجهة جائحة كورونا.

 

ومن المقرر البدء بتطعيم جميع أفراد الركب الطائر بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وجميع العاملين بالصفوف الأمامية في خدمة العملاء في مختلف مواقع العمل، وذلك حرصًا على سلامتهم و سلامة الركاب علي طائرات مصر للطيران، وذلك بالتوازى مع تطعيم الأطقم الطبية الذين يتعرضون يوميًا لأخطار الإصابة بالڤيروس.


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