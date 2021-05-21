"اليوم السابع" يرصد عملية توريد محصول القصب لمصنع سكر كوم أمبو

أسوان - صلاح المسن

انتهت مصانع سكر كوم أمبو بمحافظة أسوان من موسم كسر وعصر قصب السكر، حيث استكملت الماكينات عملها حتى الانتهاء من كسر وتوريد محصول القصب بالكامل.

وساهمت كافة الأجهزة بأسوان فى إنجاح الموسم هذا العام، وحرص المزارعون فى التعامل مع توريد القصب بالتعليمات للوقاية من فيروس كورونا.

ومصنع سكر كوم أمبو هو أحد أكبر مصانع إنتاج السكر فى مصر، ورصد "اليوم السابع" عملية توريد محصول القصب وهو المحصول الإستراتيجى لمصنع سكر كوم أمبو بمحافظة أسوان، وذلك بالتزامن مع انتهاء موسم عصير القصب.

وبدأ فى موسم إنتاج السكر داخل المصنع فى شهر يناير الماضى، حيث عمل مصنع سكر كوم أمبو لمدة 24 ساعة يوميا بدون توقف خلال موسم العصير، وجرى العمل على قدم وساق فى موسم عصير قصب السكر وإنتاج كميات السكر فى الموسم الجديد لعام 2021.

وعملت معدات المصنع بكامل طاقتها لخدمة المزارعين وجمع محصول القصب ودخوله للعصارات بالمصنع لإنتاج كميات السكر لتشوينه وسد الاحتياجات، و تعد قطارات الديكوفيل وجرارات القصب والعربات النقل الكبيرة أشهر الوسائل لنقل محصول القصب للمصانع خلال موسم حصاد قصب السكر.