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القوى العاملة تصرف 57 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ78 عاملا بإحدى شركات النسيج

الجمعة، 21 مايو 2021 09:53 ص
القوى العاملة تصرف 57 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ78 عاملا بإحدى شركات النسيج وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 57 ألفاً و335 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 78 عاملا بإحدى شركات النسيج بمحافظة الشرقية، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.
 
وأوضح سعفان، فى بيان، أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.
 
وكان قد وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 3 ملايين و 473 ألفاً و631 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 2658 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

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