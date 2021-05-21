القوى العاملة بالمنيا توفر 758 فرصة عمل بالقطاع الخاص خلال أبريل الماضى

المنيا حسن عبد الغفار - الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت مديرية القوى العاملة بالمنيا عن توفير فرص عمل لـ 758 من أبناء المحافظة، من جميع المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، خلال شهر أبريل الماضى.

من جانبه، أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على التنسيق والتعاون الدائم مع مديرية القوى العاملة، لإتاحة فرص عمل وتدريب لشباب المحافظة فى القطاع الخاص والاستثماري، حيث يعد ملف البطالة من أكثر الملفات التى تحظى باهتمام وتركيز خلال الفترة الحالية، ضمن تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق فرص معيشية أفضل وبخدمات ذات جودة عالية.

وأوضح المحافظ، أنه يجرى التنسيق والمتابعة مع جميع القطاعات لإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب، كما تعمل المحافظة من خلال عدد من البرامج والمبادرات على منح قروض للشباب لعمل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، منها جهاز تنمية المشروعات، صندوق التنمية المحلية، مبادرة مشروعك وكذلك جهاز شباب الخريجين.

وفى الشرقية، أعلن المستشار مدحت الغمراوى وكيل وزارة القوى العاملة تخريج الدفعة الأولى من المتدربات المشاركات بورشة عمل التفصيل والحياكة، والتى أقيمت بالوحدة التدريبية المتنقلة بمدينة العاشر من رمضان، وشارك فيها 15 فتاة ضمن مبادرة حياه كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد إجراء الاختبارات العملية والنظرية اللازمة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا المستجد.

وأوضح وكيل وزارة القوى العاملة، أنه خلال ورشة العمل تم تعليم المتدربات فنون التفصيل والحياكة، وكيفية إعادة تدوير الملابس القديمة بشكل جديد للاستفادة منها مرة أخرى، وكذلك عرض فيديوهات لأحدث خطوط الموضة العالمية لتنفيذ بعض الأفكار بطريقة سهلة ومبسطة، وذلك بهدف اكتساب خبرات جديدة من خلال التدريب على يد نخبة من المدربين المتخصصين، مشيراً إلى قيام المديرية بمعاونة المتدربين فى الالتحاق بالعمل بالمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص وكذلك لتمكينهم من إقامه مشروعات خاصه بهم تعمل على تحسين مستوى معيشتهم.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية وورش العمل للشباب والفتيات بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ودمجهم بسوق العمل وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرف جديدة تدر عليهم دخلا وليحيوا حياه كريمة.

وأشاد المحافظ بدور مديرية القوى العاملة فى تنفيذ ورش العمل فى مختلف المجالات لتدريب الشباب والمرأة وتعليمهم حرف جديدة ودمجهم بسوق للعمل ليحيوا حياه كريمة وكذلك تنظيم ملتقيات التوظيف لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب فى العمل فى القطاع الخاص لدفع عجلة العمل والإنتاج وكذلك تنفيذ المبادرات لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى الحياة العملية لتأهيلهم لسوق العمل فى القطاع الخاص وإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة.