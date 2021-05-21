السكة الحديد تخطط لتعيين مهندسين من الكليات التكنولوجية سائقى قطارات

كتب رضا حبيشى

تخطط هيئة السكة الحديد لطرح مسابقة بين مهندسى الكليات التكنولوجية والتعليم الصناعى نظام 5 سنوات للعمل فى وظيفة سائق قطار، حيث تدرس تعيين 1000 مهندس خلال العام المالى 2021/ 2022 للعمل سائقى قطارات بينهم 750 مهندسا من الكليات التكنولوجية والتعليم الصناعى نظام 5 سنوات ضمن.

وقالت مصادر مسئولة لليوم السابع إنه لأول مرة سيتم تعيين مهندس ليقود القطار، وأن العدد الذى سيتم تعيينه من المهندسين سيعمل بجانب الـ 1000 فنى الذين تعمل الهيئة على إنهاء إجراءات تعيينهم عبر المسابقة التى أجرتها الهيئة مؤخرا، لافتة إلى أنه سيتم طرح مسابقة بعد إنهاء إجراءاتها المطلوبة خلال العام المالى المقبل لتعيين المهندسين المطلوبين للعمل فى وظيفة قائد قطار.

وكانت هيئة السكة الحديد أبرمت تعاقدا مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة بتكلفة تصل إلى 1.065 مليار يورو يتم تمويلها فى صورة قرض ميسر بالاشتراك بين بنك اكزيم المجرى وبنك اكزيم الروسى، حيث وصل من هذه العربات حتى الآن 375 عربة ذات تهوية ديناميكية (عادية).

والعربات الروسية الجديدة تتوافد على دفعات شهرية بمعدل 35 عربة جديدة كل شهر، ووفقا للتعاقد المبرم مع شركة ترنسماش هولدينج، حيث مخطط وصول العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد، والاتفاق مع التحالف الروسى المجرى الذى تقوده شركة ترانسماش هولدينج يشمل توريد العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع، ويضم التعاقد تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينهم 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية "مميزة".

وهيئة السكة الحديد تعاقدت مع شركة جنرال إلكتريك" الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد قبل زيادتها إلى 110 جرار، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، بجانب 440 مليون جنيه تكلفة الجرارات الـ10 المضافة، شاملا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.

كما تعاقدت هيئة السكة الحديد خلال 2019 مع شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية (PRL) لتصنيع 50 جرار جيد وإعادة تأهيل 50 آخرين بجانب عمل عمرة لـ 41 جرار EMD بورش ايرماس بتكلفة إجمالية 466.3 مليون دولار، حيث مخطط توريد هذه الجرارات الجديدة خلال 22 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد، مع انهاء إعادة تأهيل وتحديث الـ 50 جرارا خلال 30 شهرًا، وإجراء العمرات الجسيمة لـ 41 جرار، وذلك فى إطار تحديث أسطول جرارات السكة الحديد لتقليل أعطالها خلال الرحلات بما يساعد تحسين الخدمة، كما تخطط لشراء 100 جرار جديد بتمويل من البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية بتكلفة تصل إلى 290 مليون يورو فى صورة قرض ميسر لتصل الجرارات الجديدة التى سيتم شراءها إلى 260 جرار بجانب إعادة تأهيل 172 جرار.

كما تشرع هيئة السكة الحديد فى تنفيذ مشروعات لتحديث نظم إشارات خطوط السكة الحديد من الإسكندرية إلى الأقصر بجانب كهربة وتحديث نظام إشارات خط بنها / الزقازيق / الاسماعيلية / بورسعيد ووصلة الزقازيق ـ أبو كبير، حيث تخطط لتنفيذ 14 مشروع لتطوير وتحديث نظم الإشارات على مستوى خطوط السكة الحديد بتكلفة تصل 46.8 مليار جنيه، يتم تغطيتها بالكامل من خلال قروض دولية ميسرة.

وتنفذ هيئة السكة الحديد حاليا عدد 5 مشروعات من مشروعات تحديث نظم الإشارات بخطوط السكة الحديد الـ 14 بتكلفة 9.8 مليار جنيه، وجارى حاليا تنفيذ هذه المشروعات الـ 5، وتتضمن إنشاء عدد ( 86) برج رئيسي وعدد ( 74) برج ثانوي بإجمالي أطوال 971 كم، حيث تتحكم هذه الأبراج فى مسير القطارات آليا على مستوى خطوط الهيئة مما يزيد معدلات الأمان والسلامة نتيجة انحصار تدخل العنصر البشرى فى تشغيل القطارات ويساعد ذلك على تقليل زمن التقاطر بين القطارات وبالتالى زيادة أعداد الرحلات التى تقوم يوميا.