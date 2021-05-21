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الرئيس السيسى يشكر بايدن لدوره فى إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بغزة

الجمعة، 21 مايو 2021 01:04 ص
الرئيس السيسى يشكر بايدن لدوره فى إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بغزة الرئيس السيسي
كتب محمد الجالى

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تبادلنا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزة.
 
وأضاف الرئيس السيسى في منشور له علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": وقد كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية، وهو الأمر الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.
 
وتابع: وإنني إذ أتطلع لتعزيز العلاقات بين بلدينا وتحقيق المزيد من المصالح والمساحات المُشتركة، فإنني أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الأمريكي "بايدن" لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة، متمنياً استمرار التعاون فيما بيننا لتحقيق المزيد من النجاحات المُشتركة والتي من شأنها إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة.

الرئيس السيسي

جو بايدن

المبادرة المصرية

وقف اطلاق النار

قطاع غزة

الدبلوماسية المصرية

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