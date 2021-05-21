الداخلية تضبط عصابة تخصصت فى سرقة السيارات بالشرقية

كتب محمود عبد الراضي ـ الشرقية فتحية الديب

نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات كرهاً عن قائديها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية من (عامل- مقيم بدائرة المركز) أنه حال قيادته سيارته الملاكى وبرفقته شقيقه بمدق ترابى بالمنطقة الجبلية "حدودية بين محافظتى الإسماعيلية والشرقية" شاهدا دراجتين ناريتين متوقفتان على جانب الطريق وبجوارهما (4) أشخاص مجهولين، فقام بالإسراع وتخطيهم وعقب ذلك فوجئ بطلق نارى بالزجاج الخلفى للسيارة وإصابة شقيقه بعيار نارى بالرأس فتوجه لمسكنهما لمحاولة إسعافه، إلا أنه فارق الحياة.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص فـى سرقة السيارات كرهاً عن قائديها مكون من (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم تم ضبط ثلاثة من المتهمين وبحوزتهم الدراجة النارية "المستخدمة فـى الواقعة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأقرروا باتفاقهم على سرقة إحدى السيارات كرهاً عن قائدها، وبتاريخ الواقعة توجهوا لمحل الواقعة ولدى مشاهدتهم لسيارة المجنى عليهما قاموا باعتراض طريقهما محاولين استيقافهما، إلا أن قائد السيارة قام بالإسراع وتخطيهم، فأطلق الأول عدة أعيرة نارية تجاه السيارة أصابت إحداها المجنى عليه فأودت بحياته.

وبإرشادهم تم ضبط السلاح المستخدم (بندقية آلية وعدد من الطلقات)، وأضافوا بارتكابهم واقعتين بذات الأسلوب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.